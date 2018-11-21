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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ampute modeller podyumda boy gösterdi Haberi

Ampute modeller podyumda boy gösterdi Haberi

Ampute modellerin podyumda yürümesi

Eğitim Ödülü Özel Tasarım Uluslararası Tasarım Yarışması Yurtdışı Eğitim 

-Podyumdan görüntüler
-Konuşmalar
-Ödül töreni
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ampute modeller, kendileri için tasarlanan özel kostümlerle podyumda yürüyerek ‘Modada engel yok’ mesajı verdi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz öncülüğünde düzenlenen dünyanın en önde gelen uluslararası kumaş tasarım yarışmaları arasında yerini alan '13. İTHİB. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması' dün akşam düzenlenen organizasyon ile gerçekleşti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde yapılan, 13. İTHİB uluslararası kumaş tasarım yarışması yüksek sayıda başvurusu ile uluslararası yarışmalar arasında yerini aldı. 11 finalist tarafından üretilen kumaşlar dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya tarafından tasarlanarak, ünlü top model Çağla Şikel, Özge Ulusoy ve 52 mankenle birlikte özel tasarım kıyafetler podyuma taşındı. Ampute modeller podyumda Ampute modeller; Muhammed Eymen Şahin ve Hatice Tunç, Hakan Akkaya tarafından tasarlanan özel kostümlerle ‘Modada engel yok’ mesajını İTHİB uluslararası kumaş tasarım yarışmasının defilesinin sonunda podyumda birlikte yürüyerek verdiler. Defilenin sonunda ampute modellerle birlikte selamlamaya çıkan ünlü modacı defilenin en anlamlı karesine imza atarak konuyla ilgili farkındalık oluşturması nedeniyle ayakta alkışlandı. Yarışmada, jJüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında birinci İpek Aslanboy, ikinci Ayşe Durmaz üçüncü Hümeyra Yılmaz oldu. Yarışmanın birincisi 60 bin TL, ikincisi 30 bin TL, üçüncüsü 15 bin TL ve yurtdışı eğitim ödülünün sahibi oldu. Ayrıca yarışmanın finalistlerine tasarımlarına katkıda bulunmak amacıyla dikiş makinesi de hediye edildi.
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