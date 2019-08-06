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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı - İZMİR

Amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı - İZMİR

- İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi - Amonyak gazından zehirlenen işçilere 112 acil sağlık ekiplerinin müdahale etmesi - İzmir 'de amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı - Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastaneye kaldırıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Bağyurdu Mahallesi'nde bir tavuk fabrikasının parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçi, bulantı, kusma ve nefes darlığı gibi şikayetlerle fabrika yetkililerine başvurdu.Durumun bildirilmesi üzerine işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından zehirlendiği belirlendi.Gazdan etkilenen 12 işçinin İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine sevk edileceği aktarıldı.İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fabrika Hastane Soğuk Hava Deposu Amonyak Sağlık Ekipleri 

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