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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti İzle

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti İzle

gemi geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Uzunlu Savaş Gemisi Akkale 


- Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 07.00'de giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 08.00'de Çanakkale önlerine geçiş yaptı. ABD gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. ABD gemisi 'USNS Yuma', Çanakkale Boğazı geçişi sonrası Marmara Denizi'ne yol aldı. (Cİ-MŞ)
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