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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Geminin boğazdan geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Savaş Gemisi Troy Akkale 


- ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçişini tamamlayan Amerikan savaş gemisi 'USS Porter', Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında bir Sahil Güvenlik botu da refakat etti.
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