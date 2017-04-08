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8 Nisan 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Amerikan CTV kanalında skandal 'hayır' propagandası

Amerikan CTV kanalında skandal 'hayır' propagandası

ABD ' de yayın yapan CTV kanalında Trevor Noah ' ın sunduğu programda referandum için “hayır” propagandası yapıldı.

Anayasa Referandumu Türkiye Cumhurbaşkanı Trump Donald Trump 


ABD ' de Donald Trump ' ın Başkan olmasını henüz sindiremeyen sözde Demokratların hedefinde bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ' deki referandum vardı.

Yalan yanlış ne kadar haber ve manipülasyon varsa toplayıp yeni bir Amerikan Pizzası yapmaya çalışan Amerikan Demokrat Medyası hakaret ve yalanlarıyla Türkiye ' deki Cumhuriyetçilere göz kırptı.

“Neden birisi böyle bir adama oy verir?” sorusunun sorulduğu programda aslında “neden Erdoğan ' a oy vermeliyiz?” sorusunun da cevabı verilmiş oluyor.
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