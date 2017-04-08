Amerikan CTV kanalında skandal 'hayır' propagandası



ABD ' de Donald Trump ' ın Başkan olmasını henüz sindiremeyen sözde Demokratların hedefinde bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ' deki referandum vardı.



Yalan yanlış ne kadar haber ve manipülasyon varsa toplayıp yeni bir Amerikan Pizzası yapmaya çalışan Amerikan Demokrat Medyası hakaret ve yalanlarıyla Türkiye ' deki Cumhuriyetçilere göz kırptı.



“Neden birisi böyle bir adama oy verir?” sorusunun sorulduğu programda aslında “neden Erdoğan ' a oy vermeliyiz?” sorusunun da cevabı verilmiş oluyor.

