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8 Nisan 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Amerikan CTV kanalında skandal 'hayır' propagandası
ABD ' de yayın yapan CTV kanalında Trevor Noah ' ın sunduğu programda referandum için “hayır” propagandası yapıldı.
ABD ' de Donald Trump ' ın Başkan olmasını henüz sindiremeyen sözde Demokratların hedefinde bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ' deki referandum vardı.
Yalan yanlış ne kadar haber ve manipülasyon varsa toplayıp yeni bir Amerikan Pizzası yapmaya çalışan Amerikan Demokrat Medyası hakaret ve yalanlarıyla Türkiye ' deki Cumhuriyetçilere göz kırptı.
“Neden birisi böyle bir adama oy verir?” sorusunun sorulduğu programda aslında “neden Erdoğan ' a oy vermeliyiz?” sorusunun da cevabı verilmiş oluyor.