Amerika’nın Ortadoğu barış planına bir tepki de Diyarbakır’dan

-Açılan pankartlar

-Taşınan dövizler

-Tekbirlerin getirilmesi

-ABD ve İsrail aleyhine atılan sloganlar

-Yuva’nın konuşması

-Zakkut’un bağlanması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da toplanan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün açıkladığı Ortadoğu’nun barış planına tepki gösterdi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Ortadoğu barış planını, tepkilere neden oldu. Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olması öngörülen plana bir tepki de Diyarbakır’dan geldi. Diyarbakır’da toplanan bir grup, Cuma namazı sonrası tarihi Ulu Cami önünde basın açıklaması düzenledi.

Sık sık ABD, Trump, İsrail aleyhine sloganların atılıp tekbirlerin getirildiği basın açıklamasını Mustazaflar Cemiyeti adına Üzeyir Yuva okudu. Yuva, İslam ümmetinin mukaddes beldesi Kudüs’ün, büyük bir işgal ile Mescid-i Aksa’nın yıkıcı bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu söyledi.



Yuva, “70 yılı aşkın süredir Filistin’de devam eden Siyonist işgalinin kalıcı hale getirilmesi ve işgalin İslam coğrafyasının diğer alanlarına da yayılması için ABD ve Siyonist çetenin tamamına karşın tüm Müslümanlar harekete geçmelidir. Gün İslam ümmetine dayatılan zillete karşı direniş gösterme, mücadele başlatma günüdür. Üzerimizdeki ölü toprağını atıp dirilmeli, Siyonizm’in işgal, işbirlikçi rejimlerin ihanet süreçlerini akamete uğratmalıyız. Kudüs’ü Yahudileştirmek gayreti ile İslam ülkelerine küresel bir saldırı başlatan Siyonistlere karşı amansız bir mücadele başlatılmazsa bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha ağır bir bilanço ile karşılaşacağımız gerçeği unutulmamalıdır. Kafirler topluluğu tüm imkanları ile İslam ümmetini hedef almışken bizlerin sessizce, tepkisizce, sorumsuzca, onursuzca oturması beklenemez” dedi.

“İslam ülkeleri Filistin’de işgalci olan rejimi devlet diye tanımaktan vazgeçmelidir”İslam ülkelerinin Filistin’de işgalci olan rejimi devlet diye tanımaktan vazgeçmesi gerektiğini kaydeden Yuvan, şöyle devam etti:“Terör rejimi ile bütün siyasi ve ekonomik ilişkiler derhal kesilmelidir. ABD’nin İslam ülkelerindeki üsleri kapatılmalıdır. Petrol ve doğalgaz gibi stratejik enerji maddelerinin satışı durdurulmalıdır. Ekonomik boykotun yanı sıra Siyonist rejim ile ilişkili tüm sermayedarların faaliyetleri durdurulmalıdır. İslam ülkelerinin hava sahaları, kara suları ve limanları ABD ve Siyonistlere kapatılmalıdır. Bizler Müslüman Kürt halkı olarak dayatılan zilleti, ihanet anlaşmasını kabul etmediğimizi bu tarihi meydandan haykırıyoruz. Siyonist çetenin hiçbir zaman muvaffak olmayacağını, buna izin vermeyeceğimizi büyük komutan Selahaddin’i işaret ederek bir kez daha hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasına Filistin’den Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulmu’ti Zakkut da katılarak bir konuşma yaptı.Grup açıklamanın ardından dağıldı.



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