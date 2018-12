-- Gönüllülerin yemek dağıtımı

-- Şef Eric Grant Röportaj

-- ATASC eski başkanı ve üyesi Burcu Tansu Röportaj

-- Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz Röportaj



( LOS ANGELES ) - Amerika’da yaşayan Türklerden evsizlere yardım yemeği LOS ANGELES



- ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan ve 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Güney California Amerikan Türk Derneği (ATASC) önderliğinde bir araya gelen Türkler evsizler için yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Her gün bin 500’den fazla evsiz ve sokakta yaşayan Amerikalı’ya yiyecek ve barınma hizmeti veren Los Angeles (LA) Mission’a gönüllü olarak gelen ATASC üyeleri burada hem yemeklerin hazırlanmasına ve engelli evsizler için masa servislerinin kurulmasına yardım etti hem de yemek dağıtımında çalıştı. T.C. Los Angeles Başkonsolosluğundan destek Mutfağın şef aşçısı olan aynı zamanda eski bir evsiz olan ve bu tür faaliyetlerden faydalanarak ayağının üzerinde durmayı başardığını belirten Eric Grant, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Öncelikle gelen gönüllülere teşekkür ederim. Los Angeles’ta 45 bin evsiz bulunmakta. Burada bin 500 kişiyi besliyoruz ve bunu 83 yıldır gerçekleştiriyoruz" dedi.

Grant, LA Mission’da evsizler için eğitim çalışmaları olduğunu belirterek farklılık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Toplumun farklı kesimleri ile yakınlaşma fırsatı ATASC eski başkanı ve halen dernek üyesi olan Burcu da yardım yemeğini geleneksel olarak yıllardır gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizden çok daha şansız insanlara yardım etmek için buradayız" dedi.

Burcu, çalışmayı senelerdir görev edindiklerini söyleyerek bununla beraber toplumun farklı kesimleriyle yakınlaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

"En büyük sorunlardan biri evsizlik" Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da ATASC’nin yaptığı çalışmaya katıldı.

Oğuz, "Vatandaşlarımız her sene olduğu gibi Los Angeles’ta evsizlere yardım eden, gece gündüz yemek dağıtan bir hayır kuruluşuna destek veriyor" diyerek Los Angeles’ın en büyük sorunlarından birinin evsizlik olduğunu dile getirdi. Los Angeles’ta yaşayan Türk Amerikan toplumunun bu meseleye duyarlı yaklaşımından mutluluk duyduğunu da ifade eden Oğuz, kendilerinin de vatandaşların bu önemli faaliyetlerine destek için orada bulunduklarını ifade etti.

Önce engelli ve ihtiyaç sahibi evsizlere servis edilerek başlanan yemek dağıtımı, gelen diğer kişilerin sırayla yemeklerini alması ile devam etti. Yemek dağıtımının bitmesinin ardından gönüllüler yemek alanı ve mutfağın temizlenmesine ve toparlanmasına da ayrıca yardım etti. 45 binden fazla evsizin bulunduğu Los Angeles’ta evsizlik ve çeşitli sebeplerle bu duruma düşmüş kişilerin topluma kazandırılması ve ayakta kalabilmeleri için yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor.