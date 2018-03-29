Ameliyathaneye akülü arabayla gidiyorlar - ANKARA

- Akülü araç kullanan çocuklardan detaylar - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in konuşması - HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Engin Öztürk'ün konuşması - Hasta yakını Vahide Yangıl'ın konuşması - Hastalardan Zehra Yangıl'ın konuşması - Genel detaylarAmeliyathaneye akülü arabayla gidiyorlar - Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Hematoloji Servisinde ameliyat edilecek çocuklar ameliyathaneye sedye yerine akülü arabalarla götürülerek korku ve endişelerinin giderilmesi amaçlanıyor - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: - "Engin Hanım, çocukların ameliyathane korkularını azaltmak, kaygılarını gidermek ve onları daha keyifli bir ortamda tedavilere yönlendirmek için bu projeden bahsetti. Çok ilgimi çekti ve hoşuma gitti. Arkadaşlarım da bu projenin çok iyi olacağını söylediler. Bugünkü tabloda tüm çocuklarımız çok mutlu" - HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: - "Projeyi deneyince çok yararlı olduğunu gördük. Patentini de alıyoruz ve Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz"ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Hematoloji Servisinde ameliyat edilecek çocuklar, ameliyathaneye akülü arabayla eğlenceli şekilde götürülüyor.Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfınca (HASVAK) alınan akülü arabalarla, serviste yatan çocukların hem ameliyata giderken yaşadığı korkunun önüne geçilmesi hem de yaşadıkları travmaları unutarak psikolojik destek sağlanması amaçlanıyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Engin Öztürk projeden bahsettiği zaman heyecanlandığı söyledi.
Çocuk hastanesinin kendileri için önemli olduğunu belirten İbiş, "Engin Hanım, çocukların ameliyathane korkularını azaltmak, kaygılarını gidermek ve onları daha keyifli bir ortamda tedavilere yönlendirmek için bu projeden bahsetti. Çok ilgimi çekti ve hoşuma gitti. Arkadaşlarım da bu projenin çok iyi olacağını söylediler. Bugünkü tabloda tüm çocuklarımız çok mutlu." diye konuştu. İbiş, yardımlarından dolayı HASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk'e teşekkür etti.Öztürk de çocukların ameliyathaneye gideceği zaman sedyeye bindirilmekte zorlanıldığını vurgulayarak, "Anneler veya hastane görevlileri çok sıkıntı çekiyordu. Projeyi deneyince çok yararlı olduğunu gördük. Patentini de alıyoruz ve Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz." dedi. Hasta yakını Vahide Yangıl da projeyi çok iyi bulduklarını söyledi.
Çocukların arabaları görünce mutlu olduğunu ve hastane korkularının kalmadığını aktaran Yangıl, emeği geçenlere teşekkür etti.Hastalardan Zehra Yangıl da bu uygulamadan sonra artık hastanelerden korkmadığını ifade etti.