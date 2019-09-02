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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Amcasının trafik kazası geçirdiğini öğrenen genç kendini bıçakladı Haberi

Amcasının trafik kazası geçirdiğini öğrenen genç kendini bıçakladı Haberi

- Olay yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Gesi 

-- Şahsın ambulansa alınması
-- hastaneden detay

( KOCAELİ )- Karnına bıçak saplayan genç hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrendikten sonra bunalıma girerek karnına sapladığı bıçakla kendini yaraladı. Olay öğlen saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut G.(20) adlı şahıs, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrenince Turanlı Sokak’ta bulunan yengesinin evine gitti. Amcasının durumu hakkında yengesinden bilgi alan Mesut G. bir anda sinir krizi geçirerek mutfakta bulunan bıçağı alıp kendi karnına sapladı. Bıçak ile kendini yaralayan Mesut G.’nin kanlar içinde yerde kaldığını gören yengesi, balkona çıkarak yardım istedi. Çınarlı Mahallesi Sağlık Ocağında bulunan doktorların ilk olarak yardımına koştuğu Mesut G., daha sonra olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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