Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Amcasının oğluna 7 kurşun sıkan şüpheli yakalandı

Olay yeri görüntüleri

Adli Tıp Silahlı Kavga Katil Zanlısı Polis Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-zanlının(masada oturan) fotoğrafı
-ölen şahsın fotoğrafı

( BURSA )- Husumet kanlı bitti, kuzenini 7 kurşun sıkarak öldürdü- Kuzenini öldüren zanlı yakalandı BURSA

- Bursa'da aralarında uzun zamandır husumet bulunan kuzenler arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi ölürken, katil zanlısı olduğu iddia edilen amca oğlu ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında uzun zamandır husumet bulunan Tolga Ç. ile amca oğlu Gökhan Ç. henüz ögrenilemeyen bir sebepten tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüdü ve Tolga Ç. yanındaki silahıyla amcaoğlu Gökhan Ç'ye 7 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Gökhan Ç, çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Tolga Ç. ise olay yerinden kaçarak ayrıldı. Ağır yaralanan Gökhan Ç. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber alan ailesi hastaneye akın ederken olay yerinde çalışma yürüten polis ekipleri şüpheli Tolga Ç'nin de yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. Şüpheli Tolga Ç. polisten fazla kaçamadı. Şahsın aracının plakasını alan ekipler Tolga Ç'yi kısa sürede Osmangazi ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin polis sorgusu devam ediyor. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Ç. ise adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından yarın toprağa verilecek.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı