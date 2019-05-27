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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi

Ambulansta oksijen tüpü patladı 3 aylık çocuk feci şekilde can verdi

Araç içerisinden görüntü

Bebek Hastane Oksijen Tüpü Oksijen Polis Ekipleri 

-Ambulansın yanması
-Söndürülmesi
-Araçtan detay
-Trafik
-Genel detay

( İSTANBUL - TOPLU) - Oksijen tüpü patlayan ambulans içinde küvezde olan 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti İSTANBUL

- Silivri TEM Otoyolu’nda bir ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Ambulanstaki personel son anda kendini dışarı atarken, küvezde olduğu öğrenilen 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti. İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki 3 personel son anda kendini dışarı attı. Ambulansın için de küvezde olan 3 aylık ‘Rojin’ isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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