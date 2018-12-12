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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ambulansla otomobil çarpıştı:1 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı:1 yaralı

Kaza yeri

General U Dönüşü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Orgeneral 

-Kazanan karışan otomobil
-Kazaya karışan ambulans
-Yaralıyı götüren diğer ambulans
-Polis ekipleri
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, H.O. idaresindeki 23 BB 286 ambulans,acil hasta için komuta merkezinden çıkarak adliye kavşağından u dönüşü yaptı. Bu sırada merkez istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 23 ET 735 plakalı otomobil, ambulansa arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza yapan ambulanstaki sağlık ekiplerinin haber vermesi ile olay yerine gelen başka bir ambulansla yaralı hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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