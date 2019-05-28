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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ambulansla öğrenci servisi çarpıştı: 2 yaralı - OSMANİYE

Ambulansla öğrenci servisi çarpıştı: 2 yaralı - OSMANİYE

- Kaza yerinden görüntü - Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Kazaya karışan ambulans ve öğrenci servisinden detaylarOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde hastaya giden ambulansla öğrenci servisi çarpıştı, kazada araç sürücüleri yaralandı.Vakaya gitmek için çıkan Rahim C. idaresindeki 80 AAR 545 plakalı ambulans, Hükümet Caddesi'nde Sezai K., idaresindeki 80 S 7259 plakalı boş öğrenci servisiyle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ambulans, yol kenarında bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.Kazada, her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarda ayakta tedavi edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bild Öğrenci Servisi Sağlık Ekipleri 

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