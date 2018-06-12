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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı - ADANA

Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı - ADANA

- Kaza yapan ambulanstan görüntüler - Kaza yapan otomobil - Kaza yerinden genel detay görüntüler Adana 'da ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralıADANA (AA) - Adana 'da ambulans ile çarpışarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Altınbaş idaresindeki 31 TU 993 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BMG 79 plakalı ambulans, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde Kıyıboyu Caddesi ile 58168. Sokak kesişimindeki kavşakta çarpıştı. Otomobil daha sonra çarpışmanın etkisiyle devrildi.Otomobil sürücüsü Altınbaş'ın yaralandığı kazada, içinde hasta bulunmayan ambulanstaki sağlık personeli ise olaydan yara almadan kurtuldu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü, kazaya karışan ambulanstaki sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından başka bir ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kavşak çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İlk Müdahale Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

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