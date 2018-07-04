Ambulansın karıştığı zincirleme kaza kamerada

-Olayın aktüel görüntüleri (ARŞİV)



( ADIYAMAN )- Beş kişinin yaralandığı kazayı kameralara böyle yansıdı ADIYAMAN



- Adıyaman’da aralarında ambulansın da bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarına yansıdı. 22 Nisan tarihinde Adıyaman Atatürk Bulvarı Polis Evi karşısında meydana gelen kaza KGS kameraları tarafından kaydedildi. Beş kişinin yaralandığı ve 3 aracın karıştığı kazada kural ihlali kazayı beraberinde getirdi. Hafif ticari aracın ters şeritten girdiği kavşakta karşıdan gelen otomobil ile karşı karşıya geldi. Karayolundan hızla ilerleyen ambulans otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ve ambulansta bulunan 2 kişi yaralanmıştı.

