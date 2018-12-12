Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ambulansı böyle bekledi

Ambulansı böyle bekledi

Kaza yerinden görüntü

Hastane Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralı motosiklet sürücüsünden görüntü
-Sağlık görevlilerinin yaralıya müdahalesi
-Detaylar

( ADANA )- Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı- Başının altına konan köpükle yerde yatarak ambulans bekleyen yaralı hastaneye kaldırıldı. ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Başının altına konan köpükle (strafor) yerde yatarak ambulans bekleyen yaralı hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Adana Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Özdemir'in (19) kullandığı 01 Y 3628 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan Nami Kılınçlı (63) yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yolun ortasına savruldu. Başının altına konan köpükle (strafor) yerde yatarak ambulans bekleyen yaralıya olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırdı. (EMR-Y)
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı