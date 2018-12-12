Ambulansı böyle bekledi

-Yaralı motosiklet sürücüsünden görüntü

-Sağlık görevlilerinin yaralıya müdahalesi

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( ADANA )- Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı- Başının altına konan köpükle yerde yatarak ambulans bekleyen yaralı hastaneye kaldırıldı. ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Başının altına konan köpükle (strafor) yerde yatarak ambulans bekleyen yaralı hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Adana Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Özdemir'in (19) kullandığı 01 Y 3628 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan Nami Kılınçlı (63) yönetimindeki 38 D 1065 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yolun ortasına savruldu. Başının altına konan köpükle (strafor) yerde yatarak ambulans bekleyen yaralıya olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırdı. (EMR-Y)

