Ambulansa ısrarla yol vermek istemeyen sürücü kamerada İzle

-Siren çalması

-Araçların sağa çekmesi

-Bir sürücünün çekmemesi

-O sürücünün bir aracın sağından geçmesi

-Tekrar ambulansın önüne gelmesi



( ADANA )- Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi görüntülendi ADANA



- Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi. Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarından hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi. Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.

(FKE-

