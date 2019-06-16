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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ambulansa ısrarla yol vermek istemeyen sürücü kamerada

Ambulansa ısrarla yol vermek istemeyen sürücü kamerada

Ambulansın gitmesi

Hastane Kamera 

-Siren çalması
-Araçların sağa çekmesi
-Bir sürücünün çekmemesi
-O sürücünün bir aracın sağından geçmesi
-Tekrar ambulansın önüne gelmesi

( ADANA )- Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi görüntülendi ADANA

- Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi. Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarından hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi. Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.
(FKE-
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