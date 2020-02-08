Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans ulaşamayınca, 12 yaşındaki hasta kamyonetle kurtarıldı

Ambulans ulaşamayınca, 12 yaşındaki hasta kamyonetle kurtarıldı

Gürün detaylar

Hastane Şeker Hastası Karla Mücadele Sağlık Ekipleri 

-Suşehri detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle ambulansların ulaşamadığı 12 yaşındaki hastanın imdadına, ilçe özel idaresinin kamyoneti yetişti. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde şeker hastası olan Metin Tuna isimli 12 yaşındaki çocuk, insülini bitince baygınlık geçirdi. Hasta yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulans hastaya ulaşamayınca, Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 35 kilo metre mesafedeki hastaya kamyonet ile ulaşarak hastaneye naklini sağladılar. Sivas’ın Suşehri ilçesi Kiziryurdu köyünde rahatsızlanan Ali Akkuş isimli vatandaş ta 112’den yardım istedi. İlçe özel idaresi karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile hastaya ulaşıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı