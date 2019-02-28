Ambulans uçak böbrek hastası için havalandı - AMASYA
- Ambulans uçağın gelişi - Hastanın ambulansa nakledilmesi - Uçağın hareket etmesi - Amasya 'da, 9 yıl önce böbrek nakli olan ve durumu ağırlaşan 35 yaşındaki hasta, tedavisi için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildiAMASYA (AA) - Amasya ’nın Merzifon ilçesinde, durumu ağırlaşan 35 yaşındaki böbrek hastası, tedavisi için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.Alınan bilgiye göre, 9 yıl önce böbrek nakli yapılan Bayram Karaçam, sağlık durumu ağırlaşınca bir süre önce Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Böbrek değerlerinde oluşan ani yükselme nedeniyle Antalya'daki bir hastaneye sevkine karar verilen Karaçam'ın nakli için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya - Merzifon Havalimanı'na getirilen Karaçam, ambulans uçakla Antalya'daki özel hastaneye gönderildi.
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