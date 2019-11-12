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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı - KARABÜK

Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı - KARABÜK

- Olay yerinden görüntülerKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekicinin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandıAlınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük 'e gelen Mustafa A. (53) yönetimindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, Safranbolu ilçesi girişinde yol kenarındaki kuma saplandı.Kazada, çekicinin üzerindeki 74 DD 753 plakalı ambulans devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Ambulansın Bartın'dan Karabük 'e servise getirildiği öğrenildi.

Sağlık Ekipleri 

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