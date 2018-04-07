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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans, otomobile çarptı: 6 yaralı - İSTANBUL Haberi

Ambulans, otomobile çarptı: 6 yaralı - İSTANBUL Haberi

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yoğunlaşan trafikten görüntü - Kaza yapan araçların çekilme çalışmalarıAmbulans, otomobile çarptı: 6 yaralıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da, ambulansın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde, emniyet şeridinde Ankara yönünde ilerleyen 34 SIB 90 plakalı özel bir firmaya ait ambulans, emniyet şeridinde park halinde beklediği belirtilen 34 L 3821 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile ambulans sürücüsü ve 2 sağlık personeli yaralandı.Kazaya karışan ambulans ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapatılan yol ulaşıma açıldı.

Bild Osmanpaşa Sağlık Personeli Emniyet Şeridi 

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