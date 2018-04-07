Ambulans otomobile çarptı: 6 yaralı Haberi

-Kaza yapan araç

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Trafikten görüntü

-Araçların çekici ile kaldırılması

-Detaylar



( İSTANBUL )- Ambulans çarpmanın etkisiyle devrilirken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı İSTANBUL



- TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde ambulans, bir otomobile çarptı. Ambulans, çarpmanın etkisiyle devrilirken içinde bulunan 3 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde bulunan ambulans, bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrilirken, araç ise yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından yoldaki sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan otomobilin şoförü ve araç içindeki diğer 2 yaralının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, ağır yaralanan şoförle ilgilenip, sağlık ekiplerini bekledi. Öte yandan devrilen ambulansta bulunan 3 kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana gelirken, kazanın ardından olay yerine gelen çekicilerle kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

