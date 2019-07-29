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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ambulans ile otomobil çarpıştı, Hava Ambulansı yola indi: 7 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı, Hava Ambulansı yola indi: 7 yaralı

Kaza yapan araçlardan detay

Ambulans Helikopter Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Ağır Yaralı Sağlık Görevlisi 

-Araçların kaldırılması
-Hava Ambulansından detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Foça ilçesinde Ambulansla ile otomobili çarpışması sonu 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans helikopter yola inerek ağır yaralı yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Kaza , akşam üzeri Gencerli mahallesi Aliağa - Foça karayolu Kozbeyli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliağa istikametinden gelen T. Y yönetimdeki 06 YDN 89 plakalı otomobil, Kozbeyli kavşağında S.Ö. yönetimdeki 35 DN 130 plakalı Ambulansla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü T.Y, yolcular Y.A ,T.S. T.G ile Ambulans sürücüsü S. Ö ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen iki sağlık görevlisi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 6’sı, ilk müdahalenin ardından kara ambulanslarıyla Aliağa ve Menemen Devlet Hastanelerine, olay yerinde durumu ağır olan yaralılardan Y. A ise ambulans helikopterle Yeşilyurt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolun güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılmasının ardından ambulans helikopter yola indi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçlar uzun kuyruk oluştururken, yaralıların olay yerinde götürülmesiyle trafik kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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