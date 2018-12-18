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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

kaza yeri

-kazaya karışan ambulansın görüntüsü
-detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı. Ambulansın yan yattığı kazada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza; 27 Evler kavşağında meydana geldi. Terme Caddesi üzerinden seyir halindeki A.Ö., yönetimindeki ambulans, Basın Anıtı istikametinden gelen M.Ö., yönetimindeki 06 MAC 11 plakalı otomobilin çarpması sonucu kavşakta devrildi. Kazada, 112 görevlileri Y.E., Z.D., A.Ö.,R.K., U.S.Ü. ve M.Ö., yaralanarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulması sonrası İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ayça Ünver olay yerine gelerek kaza ve yaralı 112 personeli hakkında bilgi aldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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