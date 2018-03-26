Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2) - KAYSERİ Video
- Kaza yapan otomobil ve ambulanstan görüntüler - Emniyet güçlerinin kaza yeri inceleme çalışmaları - Kazada hayatını kaybedenlerden görüntülerKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans ile 38 E 4730 plakalı otomobil Kayseri - Malatya karayolu Mimsin Kavşağı yakınında çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.