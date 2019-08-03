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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazaya karışan ambulans

Görgü Tanığı Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 

-Otomobilden detaylar
-aracın çekilmesi
-Mehmet Koyuncu ve Mehmet Polat ile röportaj
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kazaya karışan ambulansın, trafik kazasında yaralanan bir kişiyi taşıdığı öğrenildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Ezgi K. idaresindeki 46 FK 084 plakalı otomobil, bulvara giriş yaptığı sırada Bekir Y. yönetimindeki 46 BF 049 plakalı ambulans ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan ambulans beton direğe çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile ambulanstaki yaralı ve sağlık görevlisi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ve ambulans çekici yardımıyla yol kenarına çekildi. Kazanın görgü tanığı Mehmet Koyuncu, “Ben camide yardım parası topluyordum ve o anda sesi duydum ve olay yerine geldim. O anda ambulansın havada olduğunu ve direğe çarptığını gördüm” dedi.
Kaza yapılan yol ile ilgili önlem alınmasını isteyen Mehmet Polat ise, “Burada her zaman kaza oluyor. Yetkililerden burasıyla ilgili bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

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