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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - İSTANBUL Haberi

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - İSTANBUL Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan ambulans ve otomobilden detaylarİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ yan yolda Topkapı istikametine seyreden Muhittin A'nın kullandığı 34 TJ 3698 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YB 3954 plakalı ambulans çarpıştı.Kazada, bir sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü Muhittin A. yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını hastaneye kaldırdı. Hafif yaralı Muhittin A. ise ayakta tedavi edildi.Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı.

Polis Hastane Bild Sağlık Çalışanı Sağlık Ekipleri 

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