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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Haberi

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Haberi

olay yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Sağlık Çalışanı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-araçtan ve ambulanstan görüntü
-trafikten görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Cevizlibağ Topkapı istikametinde meydana geldi. Muhittin A.'nın kontrolündeki 34 TJ 3698 plakalı otomobil ile 34 YB 3954 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansın bariyerlere çarptığı kazada otomobil sürücüsü Muhittin A. ile bir sağlık çalışanı yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Muhittin A.'yı ayakta tedavi ederken, yaralı sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin incelemesinin ardından, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
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