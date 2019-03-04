Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı

Ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı

Trabzon'dan gelen ambulans helikopterin alana inmesi

Hastalık Sarılar Ambulans Helikopter Metabolik Helikopter 

-Ambulans helikopterdeki bebeğin alınması
-Bebeğin battaniyeye sarılarak diğer ambulans helikoptere götürülmesi
-Ambulans helikopterin Ankara'ya gidişi

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da ambulans helikopterler 21 günlük bebek için havalandı. Ailesi Trabzon'da ikamet eden ve bu ilde özel bir hastanede metabolik hastalıktan dolayı tedavi altına alınan 21 günlük Mustafa Eren Yirigöz'ün tedavisi için Ankara'daki hastaneye sevkine karar verildi.
Trabzon'dan havalanan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile kuvöz içinde Samsun'a getirilen bebek, Samsun'dan da yine 112 Acil Servise ait ambulans helikoptere nakledilerek Samsun'daki helikopter ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Ozan Arife Son GörevOzan Arife Son Görev
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı