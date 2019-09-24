Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı - SAMSUN

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandı - SAMSUN

- Helikopterin Bafra 112 Merkezine inmesi - Hükümlü hastanın ambulanstan helikoptere alınması - Helikopterin havalanmasıAmbulans helikopter kalp krizi geçiren hükümlü için havalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde cezaevinde kalp krizi geçiren hükümlü, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.Bafra T Tipi Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanan 55 yaşındaki hükümlü Gündüz Öztürk, görevlilerce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk'ün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Öztürk, kara yoluyla götürülmesi riskli olduğu için Samsun 'a ambulans helikopterle gönderildi.

Hastane Ambulans Helikopter Kalp Krizi Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı