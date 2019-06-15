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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı İzle

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı İzle

ambulans detay

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Kalp Krizi Helikopter 

-hasta taşınması

( SİVAS ) - Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Sivas’a nakledildi SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki hasta ambulans helikopter ile Sivas’a nakledildi. Sivas’ın Divriği ilçesinde A.Y. isimli 64 yaşındaki hasta kalp krizi geçirdi. Divriği Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, hayatı tehlikesi bulunduğu için Sivas’tan kalkan hava ambulansı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Hasta burada tedaviye alındı.
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