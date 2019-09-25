Ambulans helikopter böbrek nakli bekleyen hasta için havalandı Haberi



- Erzurum’da kendisi için uygun böbrek bulunan hasta, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle sevk edildi. Van’da böbrek yetmezliği bulunan Kıymet Etemoğlu (53) isimli hastaya uygun böbreğin Erzurum’dan bulunması üzerine Van Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğünden destek istenildi. 3 saat içerisinde ameliyata alınması gereken Etemoğlu için zamanla yarışan Van emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü hemen harekete geçti. Nakil bekleyen hasta, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nden sağlık ekibiyle birlikte Sikorsky helikoptere alınarak Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevki sağlandı.

