Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandı - KARABÜK

Ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandı - KARABÜK

- Ambulans helikopterin gelmesi - 14 günlük bebeğin ambulans helikoptere bindirilmesi - Ambulans helikopterin havalanmasıAmbulans helikopter 14 günlük bebek için havalandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, down sendromu, hipertansiyon ve kalp hastalığı teşhisi konan 14 günlük bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.Kastamonu Devlet Hastanesinde dünyaya gelmesinin ardından sağlık durumu kötüye giden Arzu ve Zeki Kasapoğlu'nun bebeği, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Burada yapılan tetkiklerde 14 günlük bebeğe, down sendromu, yeni doğan bebeklerin uzun süre oksijensiz kalması sonucu yaşanan perinatal asfiksi, kalpten akciğerlere giden damarlarda kan basıncının artmasından kaynaklanan pulmoner hipertansiyon ve konjenital (doğumsal) kalp hastalığı teşhisi kondu.Tedavisine, çocuk kardiyoloji uzmanı bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmesine karar verilen bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından Karabük 'e gönderilen ambulans helikopterle başkente götürüldü.

Hipertansiyon Ambulans Helikopter Kalp Hastalığı Yeni Doğan Bebek Down Sendromu 

İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Suriyeli bebek '24 parmaklı' doğduSuriyeli bebek '24 parmaklı' doğdu
Ümit Kaya Down Sendromlu Çocukları UnutmadıÜmit Kaya Down Sendromlu Çocukları Unutmadı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı