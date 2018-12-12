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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ambulans giremedi, ekipler hastayı 500 metre taşıyarak hastaneye kaldırdı

Ambulans giremedi, ekipler hastayı 500 metre taşıyarak hastaneye kaldırdı

Hastanın çamurda taşınması

Hastane Şili Sağlık Ekipleri 

-çamurlu yolun görüntüsü
-RÖPORTAJ

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Çınarcık ilçesinde çamurlu yola ambulans giremeyince, ekipler hastayı sedyeyle 500 metre taşıyarak hastaneye götürdü. Harmanlar Mahallesi'nde mevcut beton yolu söken ve yenisini yapmak için işe başlayan Çınarcık Belediyesi, 6 aydır çalışmayı durdurdu. Mahalle yağmurlarla bataklığa döndü. Araçların çıkamadığı mahalleye ambulans ve itfaiyenin de girmesi imkansız. Yağışların ardından Harmanlar Mahallesi halkının dertleri de artmaya başladı.
Mahalle sakinlerinden Sinem Uzunal, 87 yaşındaki hasta dedesi Tahir Güveli rahatsızlanınca ambulansı aradı. Sağlık ekipleri geldiğinde ambulans çamur yoldan çıkamadı. Tahir dedeyi 7-8 kişilik sağlık ekipleri sedye ile ambulansa taşımak zorunda kaldı. Araç kullanmanın ve yollarda yürümenin imkansız olduğunu dile getiren Sinem Uzunal, “Biz aylardır burada mağduriyet yaşıyoruz. Yollarımız berbat durumda. Belediye bizim kendi paramızla döktüğümüz betonu kırdı. En azından bu betonu kırmasaydı kendi ulaşımımızı kendimiz sağlasaydık. Yapacaklarını söylediler, aylardır yapmıyorlar. Ambulans ve itfaiye hiçbir şekilde çıkamıyor. Geçen hafta dedemi hastaneye kaldırdık, ambulans çıkamadı. 7-8 kişi taşımak zorunda kaldık. Şimdi taburcu oldu. Eve getiremiyoruz. Çok mağduruz. Köy değil, burası Yalova’nın Çınarcık ilçesi. Merkeze çok yakınız. Otobüs durağı 200 metre ileride. Böyle bir şey olamaz. Allah muhafaza bir yangın çıksa yanarak ölürüz” diye isyan etti. (EK-MŞ)
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