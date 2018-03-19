Ambulans gelmeyince otomobilde doğan Yamaç bebek, helikopterle Konya’ya sevk edildi

-- Dede Tunay Tavcı ile röp.

-- Dedenin telefonla görüşmesi

-- Ambulanstan görüntü

-- Ambulansın stattan çıkışı

-- Mengen'e hareket etmesi



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, dini nikahlı yaşayan Tolunay ve Seyhan Tavcı çiftinin, hastane önünde otomobilde dünyaya gelen bebekleri, solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Gökçebey ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Tolunay Tavcı, dün ilçede evinin yakınındaki 112 istasyonuna giderek 19 yaşındaki eşi Seyhan Tavcı'nın doğum sancısı çektiğini söyleyerek yardım istedi. İddialara göre, Gökçebey Devlet Hastanesi'ne yönlendirilen Tavcı, bir süre sonra geri dönerek dini nikahlı yaşadığı eşini aracıyla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne getirdi. Eşiyle birlikte hastane önüne gelen Seyhan Tavcı, hastane önünde doğum yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Seyhan Tavcı, buradan Kadın Doğum Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan ve "Yamaç" ismini vermeyi düşündükleri bebekleri, hava ambulansıyla Ankara'ya oradan da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Zonguldak'a yola çıkan hava ambulansı sis nedeniyle kent merkezine inemeyince Bolu'nun Mengen ilçesine hareket etti. Bebeği Kozlu Belediyespor'a ait stada getiren sağlık ekipleri bu kez Mengen'in yolunu tuttu. "Görevlilerden şikayetçi olacağız" Bebeğin dedesi Tunay Tavcı ise yaşadıkları olayla ilgili olarak oğlu Tolunay Tavcı'nın polis merkezine giderek şikayetçi olacaklarını söyledi.



Dede Tunay Tavcı, "Bebeğin babası şu anda hastanede. Gökçebey'den geliyoruz. Gökçebey'deki ambulansı çağırdık. Ambulans gelmedi. Mecburen kendi arabamızla götürürken arabada doğum yaptı. Doğumunu doğal ortamda yapmadı. Gökçebey'deki ambulans görevlileri ve doktordan şikayetçiyiz. Şimdi bebekle uğraştığımız için o işle ilgilenemedik. Şikayetçi olacağız. Evimiz Gökçebey'de yakındı, ambulans ve hastaneye. Oğlum ambulansa gidip 'eşim doğum yapıyor, gelin' dedi.

Onlar da hastaneye yönlendirip doktora söyleyin demişler. Oradan oğlum doktora gitti. Doktor da oyaladı. Zaten ambulans kapının önünde. O anda ambulansa bindirmiş olsaydı belki de bunlar olmayacaktı. Konya'ya hastaneye gönderiyorlar ambulansla. Bebek dün dünyaya geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nin önünde arabanın içinde doğum yaptı" şeklinde konuştu.

Dini nikahlı yaşayan çiftin ise iki çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

