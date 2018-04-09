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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ambulans çarptığı yayayı hastaneye yetiştirdi Haberi

Ambulans çarptığı yayayı hastaneye yetiştirdi Haberi

-Ambulansın çarptığı yaya

Hastane Yaşlı Adam 

--Sağlık görevlilerinin yaşlı adama müdahale etmesi
--Yaşlı adamın ambulansa alınması

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ambulansın çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam aynı araçla hastaneye yetiştirildi. Edinilen bilgiye göre; Kalınan ihbar üzerine hasta almaya giden 09 ADT 16 plakalı ambulans, Atatürk Caddesi’ne geldiğinde karşıdan karşısına geçmek için aniden yaya yoluna çıkan Hüsamettin Göksu’ya (68) çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan yaşlı adam, aynı ambulans tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Göksu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (MB-Y)
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