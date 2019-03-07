Ambulans bu kez can aldı... Alışveriş poşetlerini aracına yerleştirirken ambulansın altında kaldı Haberi

-Kazaya karışan araçlar detay

-Ambulans şoförünün araca girişi

-Alışveriş mağazası

-Ambulanstan detaylar

-Sağlık personellerinin ağlaması

-Ambulansla çarpışan aracın sürücüsü

-Polislerin incelemesi

-Ambulansın kaldırılışı

-Foto



( ANTALYA )- Otomobille çarpışması sonucu devrilen ambulans, o sırada bagaja alışveriş malzemelerini yükleyen vatandaşa çarptı- Kazada kendi aracı ile ambulans aracı arasında sıkışarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ANTALYA



- Antalya’da hasta almaya giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yan yatarak devrilen ambulans, alışverişten çıkıp poşetlerini arabaya yerleştiren bir vatandaşa çarptı. Kazada, kendi aracıyla ambulans arasında sıkışarak ağır yaralanan vatandaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde saat 13.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Caner. D. Yönetimindeki 34 LM 7112 plakalı ambulans, kavşaktaki ışıklara geldiği sırada, sol taraftan gelen Emine Ç. yönetimindeki 07 MPV 32 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen ambulans aracı, kaza sırasında alışverişten çıkıp park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin arka bagajına malzemelerini yerleştiren Olcay Efeoğlu’na çarptı. Ambulansla kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu ağır yalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Emine Ç. ile ambulans görevlileri olay yerinde gözyaşı döktü Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

