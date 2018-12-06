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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Ambulans Ali'nin maceraları...Bu kez soğuk havada atletle uzak doğu dövüş sanatını denedi İzle

'Ambulans Ali'nin maceraları...Bu kez soğuk havada atletle uzak doğu dövüş sanatını denedi İzle

Ambulans Ali’nin çıkardığı ambulans sesi

Akalan Kamera Kalaba Oğlan Dövüş Sanatı 

-Atletle uzak doğu sanatını denemesi

( HATAY -ÖZEL) "Ambulans Ali"nin maceraları...Bu kez soğuk havada atletle uzak doğu dövüş sanatını denedi- Daha önce Asi Nehri’ne atlayan ve ambulans sesi çıkaran adam şimdi de soğuk havada atletle uzak doğu dövüş sanatını deneyerek dikkat çekti HATAY

- Hatay’da daha önce Asi Nehri’ne atlaması ve ambulans sesi çıkarmasıyla tanınan ve "Ambulans Ali" olarak bilinen Ali Bozoğlan, şimdi de soğuk havada atletle uzak doğu sanatını denerken görüntülendi. Merkez ilçe Antakya’nın Köprübaşı mevkisinde meraklı kalabalığa aldırmadan soğuk havada atletle uzak doğu sanatını denemeye çalışan 48 yaşındaki Ambulans Ali lakaplı Ali Bozoğlan, görenleri güldürdü. Amatör kameralara yakalanan Ambulans Ali, daha öncesinde de metrelerce yükseklikten Asi Nehri’ne atlaması ve çıkardığı ambulans sesiyle tanınıyor.
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