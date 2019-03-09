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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Amber Türkmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla birlikte 100 tane çam ağacı dikti

Amber Türkmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla birlikte 100 tane çam ağacı dikti

Amber Türkmen röportaj

Lens Çam Ağacı Erimli 

-çam ağacı dikimi
-genel ve detay

( ANKARA )- AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen:- ’’Dünya kadınlarına armağan olsun diye 100 tane çam ağacı diktik’’ ANKARA

- AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Çankaya’ya bağlı Mühye köyünü ziyaret etti. Kadınlarla birlikte 100 tane çam ağacı diken Türkmen, ’’Dünya kadınlarına armağan olsun diye 100 tane çam ağacı diktik’’ dedi.
AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü vatandaşla birlikte kutladı. Çankaya’ya bağlı Mühye köyünü ziyaret eden Türkmen ve beraberindeki ekip, Mühye Köyünde dünyadaki tüm kadınların adına 100 tane çam ağacı dikti. Günün anlam ve önemine değinen Türkmen, kadınların her gününün kıymetli olduğunu belirterek, ’’Çam tohumu dağıtıyoruz. Tüm dünya kadınlarına diktiğimiz tüm ağaçları armağan edelim. Onlarla da paylaşalım’’ ifadelerini kullandı.’’ ’’Dünya kadınlarına armağan olsun diye 100 tane çam ağacı diktik’’ Kadınlar Gününde 100 tane çam ağacı dikerek tüm kadınlara böyle bir hediye vermek istediklerini kaydeden Türkmen, ’’8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, dünya kadınlarına armağan olsun diye 100 tane çam ağacı diktik kadınlarımızla birlikte. Kadın gibi verimli olsun her yer. Seçim çalışmalarımız boyunca vatandaşımıza bilgilerimizi aktarırken hediye olarak çam tohumları dağıtıyoruz. Onlar da Çankaya’da güzelliklerin tohumlarını atsınlar, filizlensin diye. Her gün çoğalarak gidiyoruz ve Çankaya’nın yokuşunu tırmanıyoruz’’ şeklinde konuştu.
Türkmen çam ağacı diktikten sonra Mühye köyü sakinleriyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
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