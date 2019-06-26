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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ambarlı limanında süperyat yangını kamerada

Ambarlı limanında süperyat yangını kamerada

Teknenin görüntüsü

İlk Müdahale Yat Yangını Demirli Batın Yangına Müdahale 

-Müdahale
-Genel detay
-fotoğraflar

( İSTANBUL )- Mürettebatın söndü sandığı alevler 6 saat sonra yatı batırdı İSTANBUL

- Ambarlı limanında demirleyen süperyatın makine kısmında yangın çıktı. Mürettebat yangını söndürdüğünü düşünerek yatı karaya çekmeye çalıştı. O esnada alevler tekrar yükselerek süperyatı 6 saat sonra batırdı. Olay, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Ambarlı limanında meydana geldi. İddialara göre, liman açıklarında demirli bir vaziyette bulunan M/Y Canpark isimli 38 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan bir süperyatın makine dairesinde yangın çıktı. Söndü sandıkları yangın süperyatı batırdı Yangına ilk müdahaleyi süperyatta bulunan 5 kişilik mürettebat yaptı. Bir süre sonra mürettebat yangını söndürdüğünü düşünerek, başka bir tekne ile süperyatı limana çekmek istedi. O esnada süperyat tekrar alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri yangına müdahale etti. Yangına karadan itfaiye ekipleri de destek verdi. Uzun süren uğraşlar sonunda alevler kontrol altına alınamadı. Süperyat 6 saat sonra yanarak battı. Öte yandan, süperyatın Ümraniye'de bulunan bir iş yeri sahibi Can Gür'e ait olduğu öğrenildi.
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