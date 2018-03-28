Ambarlı limanında kilometrelerce TIR kuyruğu havadan görüntülendi İzle

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( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Sistem arızası nedeniyle yüzlerce tır kuyrukta bekledi İSTANBUL



- Ambarlı limanında sistem arızası nedeniyle yüzlerce tırın oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Çevrede oturan vatandaşlar saatler süren trafik ve korna sesinden dolayı uykusuz bir gece geçirdi. İddiaya göre Ambarlı Limanında dün gece sistemde yaşanan bir arıza yüzünden yüzlerce tır limana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ambarlı limanı yolunun saatlerce süren tır kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntülerde tırların oluşturduğu kuyruk Ambarlı limanının içerisinde de devam ettiği görüldü.

Saatlerce sırada bekleyen tır şoförler kornaya basmalarından dolayı çevrede oturan vatandaşlar rahatsız olduklarını dile getirdi. Evlerin gitmeye çalışan vatandaşlar ise tır kuyruğuna takılarak uzun bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Birkaç saat süren trafiğin ardından Ambarlı Limanına giden yol trafiğe açıldı. (AFS-EY

