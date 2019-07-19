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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon dolarlık tatiline devam ediyor

Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon dolarlık tatiline devam ediyor

yattan genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Uzunlu Yüzme Yüzme Havuzu Dolar Helikopter 


- Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos'un kiraladığı süper lüks yat “Flying Fox”, milyon dolarlık tatiline Bodrum’da devam ediyor. Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Marmaris'in açıklarına demir atmış, ardından Datça’ya geçip beraberindeki 20’ye yakın misafiri ile Datça Yarımadası ve civarındaki koylarda dolaşmıştı. Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin Euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatta tatilini geçiren Bezos’un son durağı Bodrum oldu. Bodrum Kalesi açıklarına demirleyen yat, ilçede merak konusu oldu. İçerisinde Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un Jeff Bezos'un olduğu iddia edildi. Almanya'da 2016 yılında üretilen 'Flying Fox' isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğindeki ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken, mega yatta iki de helikopter pisti, restoranlar, eğlence merkezleri bulunuyor. Yatın Bodrum’dan ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.
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