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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Bodrum’da yatırım yapacağı iddia edildi

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Bodrum’da yatırım yapacağı iddia edildi

helikopterin yata inmesi

Uzunlu Cennet Gayrimenkul Helikopter Pazar Günü 

-Yattan detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Dünyanın en zengin iş adamı Amazon’un Kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un, Bodrum'daki yatırım fırsatlarını araştırdığı iddia edildi. İki hafta önce 400 milyon dolar değerindeki, 136 metre uzunluğundaki lüks yat Flying Fox ile Bodrum'a demir atan milyarder iş adamı Jeff Bezos’un, Bodrum'da sadece tatil yapmadığı iddia edildi. Bezos’un aynı zamanda tatil cenneti Bodrum’da yatırım fırsatlarını incelediği öğrenildi. Helikopterle Bodrum’u havadan inceledi Dünyanın en zengin iş adamının pazar günü mega yattan havalanan helikopterle bölge üzerinde uzun bir tura çıktığı öğrenildi. Bezos'un özellikle gayrimenkul geliştirme projelerinin üzerinde gezmesi Bodrum'da bir yatırım yapmayı düşündüğüne dair söylentilere yol açtı. Bezos'un henüz hangi projeye ilgi duyduğu ya da bölgede yatırım planlarının olup olmadığı ise ilçede merak konusu oldu.
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