Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Amatör kümede oynanan maçta engelli genç öfkesine engel olamadı İzle

Amatör kümede oynanan maçta engelli genç öfkesine engel olamadı İzle

maçtan görüntü

Polis Amatör Küme Engelli Genç Amatör Doğuş 

-seyircilerden görüntü
-yaşanan gerginlikler
-engelli gencin sahaya girmesi

( GAZİANTEP ) - Engelli taraftar, rakip takımın kalecisine saldırmak istedi GAZİANTEP

- Gaziantep'te amatör kümede oynanan bir maçta engelli bir genç, rakip takımın kalecisine saldırmak istedi. Engelli genci bir başka taraftar güçlükle tuttu. Gaziantep Amatör Küme'de Nizip Stadında oynan Nizipspor-Şehitkamil Belediyespor maçının uzatma dakikalarında gol geldi. Şehitkamil Belediyespor, deplasmanda 1-0 öne geçerken, golün hemen ardından ise maç sona erdi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar sahaya inmesinin ardından ortalık karıştı. Maçı yedek kulübesinin bulunduğu bölgeden izleyen bir engelli taraftar Yusuf Türkmenoğlu, ise maç boyunca kendisini sinirlendiren kaleciye saldırmak istedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen elinde bir dal parçası ile sahaya giren doğuştan engelli genç, başka taraftar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Araya polisin girmesi ile olaylar büyümeden engellendi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı