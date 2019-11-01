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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte spor yapan kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti Haberi

Amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte spor yapan kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti Haberi

Olay yerinden görüntüler

Hemzemin Geçit Tren Kazası Amatör 

-Savcının incelemesi
-Belediye başkanının olay yerine gelmesi
-Cenazenin kaldırılması
-detay görüntü

( ADANA )- Adana'da 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez spor yapan bir kadın, ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez yürüyüş yapan bir kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kaza, 3 gün önce 21 yaşındaki genç futbolcu Sedat Damar’ın tren kazasında hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi, Serap Aktaş Koşu yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.Yürüyüş yapan 49 yaşındaki Nilgün Çolak, kulağındaki kulaklık nedeniyle farketmediği ray döşeme makinesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.Nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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