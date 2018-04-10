AMATEM'den kaçan bağımlıyı polis eroin alırken yakaladı

-Polisin oda oda arama yapması

-Bir polisin çatışa çıkması

-Polisin bir kişiyi bulup getirmesi

-Yunus Acar'ın olayı antlatması

-Yunus Acar'ın titremesi

-Yüzünü kapatıp konuşması

-Genel ve detay görüntü

-Polisin iki zanlıyı getirmesi

-Zanlıların kaçması

-Şahısların şırıngaları

-Aldıkları eroinler

-Genel ve detay görüntü



( ADANA -HD)- Adana'da metruk binalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama başlatan güven tim ekipleri, tedavi olmak için AMATEM'e yatırılan ancak hastaneden kaçan bir kişiyle birlikte 3 kişiyi eroin kullanırken yakaladı- Hastaneden kaçan uyuşturucu bağımlısı Yunus A. yüzünü kapatırken, uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu arkadaş kurbanı olduğunu söyledi ADANA



- Adana'da metruk binalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama başlatan güven tim ekipleri, tedavi olmak için AMATEM'e yatırılan ancak hastaneden kaçan bir kişiyle birlikte 3 kişiyi eroin kullanırken yakaladı. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği'nde görevli güven tim ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıların yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için metruk binalarda uygulama başlattı. Ekipler Döşeme Mahallesi'ndeki bir metruk binayı didik didik aradı. Yapılan aramalarda polis şırınga ile kendilerine eroin enjekte eden 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Polis, eroini kendine enjekte eden iki kişiyi ve enjekte etmekte olan diğer şahsı metruk binadan çıkardı. "Dram ortaya çıktı" Eroini kendine enjekte ederken yakalanan Yunus A.'nın (21) ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. 5 yıldır eroin kullanan Yunus A'nın tedavi gördüğü AMATEM'den dün kaçtığı belirlendi. Yunus A'nın eroin alamadığı için krize girip titrediği görüldü.

Uyuşturucu kullandığını kabul eden Yunus A, "Ben arkadaş kurbanı oldum uyuşturucu kullandığım için pişmanım. Buraya da hastaneden çıkıp geldim. Eve gidecektim ama arkadaşlar buraya çağırdı. Ben artık kullanmayacağım. Eroin çok kötü bir şey" dedi.

Suçüstü yakalanan 2 şahıs ise polisten kaçmak istedi kısa süren kovalama sonrası polis tarafından gözaltına alındı. 3 şahsı da emniyete götüren polis, şüphelilere 'uyuşturucu kullanmaktan' işlem yaptı. Yunus A. daha sonra ailesine teslim edilirken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.

