Amasyalılardan Afrin’deki Mehmetçiklere bin taşınabilir şarj cihazı Haberi

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya Belediyesi, Afrin’deki Mehmetçiklerin telefon görüşmeleri için kampanya düzenleyip bin adet taşınabilir şarj cihazı aldı. Hayatcan Derneği ile birlikte düzenledikleri kampanya kapsamında Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i teröristlerden temizleyen Mehmetçiklerin aileleriyle sürekli iletişim halinde olabilmeleri için taşınabilir şarj cihazı kampanyası düzenlediklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Askerlerimizin orada karşılaştığı problemlerden birisi telefonlarının şarj edilmesiyle ilgiliydi. Her bulundukları ortamda elektrik bulma sıkıntısı yaşıyorlar. Gelen talepler üzerine yedek şarj cihazları vatandaşlarımızın kampanyamıza vermiş olduğu destekle bin adet cihaz aldık” dedi.

Amasya’da harekata katılan askerlere destek amacıyla düzenlenen 'Mehmetçiğimiz üşümesin, Mehmetçiğimiz düşünmesin' temalı kampanya kapsamında termal içlik, temel gıdalar ve yörede yetişen elma, kuru soğan ve patateslerden oluşan 4 tır dolusu malzeme gönderilmişti.

