Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Amasyalılardan Afrin’deki Mehmetçiklere bin taşınabilir şarj cihazı Haberi

Amasyalılardan Afrin’deki Mehmetçiklere bin taşınabilir şarj cihazı Haberi

Şarj aletinden görüntü

Teröristler 

-Dernekten görüntü
-Başkanın açıklamaları

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Belediyesi, Afrin’deki Mehmetçiklerin telefon görüşmeleri için kampanya düzenleyip bin adet taşınabilir şarj cihazı aldı. Hayatcan Derneği ile birlikte düzenledikleri kampanya kapsamında Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i teröristlerden temizleyen Mehmetçiklerin aileleriyle sürekli iletişim halinde olabilmeleri için taşınabilir şarj cihazı kampanyası düzenlediklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Askerlerimizin orada karşılaştığı problemlerden birisi telefonlarının şarj edilmesiyle ilgiliydi. Her bulundukları ortamda elektrik bulma sıkıntısı yaşıyorlar. Gelen talepler üzerine yedek şarj cihazları vatandaşlarımızın kampanyamıza vermiş olduğu destekle bin adet cihaz aldık” dedi.
Amasya’da harekata katılan askerlere destek amacıyla düzenlenen 'Mehmetçiğimiz üşümesin, Mehmetçiğimiz düşünmesin' temalı kampanya kapsamında termal içlik, temel gıdalar ve yörede yetişen elma, kuru soğan ve patateslerden oluşan 4 tır dolusu malzeme gönderilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı