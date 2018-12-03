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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, 14 şüpheli adliyede

Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, 14 şüpheli adliyede

CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı (en önde olan) ve diğer şüphelilerin hastaneye getirilişi

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-hastaneden görüntü
-Şüphelilerin otobüse bindirilip götürülüşü

( AMASYA -ÖZEL)- Adliyeye sevk edilenler arasında CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı da var AMASYA

- Amasya merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden dün adliyeye çıkarılan 5’i tutuklanırken, aralarında CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı'nın da bulunduğu 14 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 aylık takip sonrası Amasya’nın Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova ilçeleri ile Çorum, Samsun ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanmış, çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda 4 adet av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca, mühimmatlar, 1 tarihi eser ve 2 hassas teraziye el konulmuştu. 4 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden dün adliyeye sevk edilen 5’i tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli ise bu sabah adliyeye çıkarıldı. Gümüşhacıköy Adliyesine sevk edilen 14 kişi arasında CHP Gümüşhacıköy Gençlik Kolları Başkanı Soner Koç ile eski Gençlik Kolları Başkanı İsmet Atakan da bulunuyor. CHP İl yönetiminin konuyla ilgili araştırma yapılması yönünde ilçe teşkilatına talimat verdiği öğrenildi.
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