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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu Haberi

Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu Haberi

- Ele geçirilen silahların sergilenmesi - Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındıAMASYA (AA) - Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 16 zanlı yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Amasya , Samsun ve Çorum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 418 tabanca mermisi ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaçak Akalan Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Mermi 

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